Главу поселения в Забайкалье подозревают в незаконной рубке леса

ЧИТА, 28 мая. /ТАСС/. Следователи в Забайкальском крае возбудили уголовное дело в отношении главы одного из сельских поселений в Александро-Заводском районе, подозреваемого в незаконной рубке леса с ущербом почти 4,5 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба управления МВД России по региону.

"По версии оперативников, подозреваемый, чтобы придать законность своим действиям, используя доверенности от жителей села, заключил с лесничеством договоры на заготовку дров общим объемом 200 кубических метров. Учитывая должность злоумышленника, представители лесничества не проверяли фактический объем вырубленного леса. В результате была выявлена рубка древесины объемом 1 622 кубических метра. Ущерб, нанесенный лесному фонду, составил 4 499 000 рублей", - говорится в сообщении.

Всего следователи установили незаконную вырубку около 5 тыс. деревьев с 2017 года по декабрь 2018 года. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере"). У подозреваемого провели обыски и изъяли шесть единиц техники, которая применялась для заготовки и перевозки древесины.