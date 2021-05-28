В подтопленном селе Иркутской области вода в реке опустилась ниже критической отметки

ИРКУТСК, 28 мая. /ТАСС/. Уровень воды в реке Бирюсе в селе Бирюса Иркутской области, где в четверг подтопило 18 приусадебных участков, опустился ниже критической отметки. Остается угроза подтопления в поселке Шиткино, сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка МЧС.

"28 мая по состоянию на 07:00 (02:00 мск) в Тайшетском районе Иркутской области на реке Бирюсе в районе одноименного села уровень воды ниже критических отметок и продолжает снижаться. При благоприятных погодных условиях с подтопленных пониженных участков местности вода уйдет в течение нескольких суток", - говорится в сообщении.

Группа спасателей передислоцирована из села Бирюса в поселок Шиткино, где возможно повышение уровня воды в реке до 540-590 см при критической отметке 570 см. В зону подтопления могут попасть семь домов с приусадебными участками, где проживают 20 человек.

В четверг уровень воды в реке Бирюсе в селе Бирюса поднялся до 407 см при критической отметке 400 см. Подтопило 18 приусадебных участков, жилые дома не пострадали. Всего в селе 124 дома, в них живут 440 человек.

Поселок Шиткино, где проживают порядка 1,7 тыс. человек, расположен в 730 км от Иркутска. В 2019 году поселок был в числе населенных пунктов, пострадавших от разрушительных летних паводков. В 2021 году в Шиткино должны построить дамбу.