В Бурятии более 600 человек пройдут обучение по нацпроекту "Демография"

УЛАН-УДЭ, 28 мая. /ТАСС/. Бесплатное обучение разным профессиям пройдут в 2021 году более 600 жителей Бурятии по федеральному проекту "Содействие занятости" национального проекта "Демография". Об этом сообщила пресс-служба республиканского агентства занятости населения.

"Планируется обучить более 600 жителей республики. Предусматривается профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан. Образовательные программы предлагают 12 колледжей, учебных центров, которые предварительно прошли квалификационный отбор", - сообщили в ведомстве.

В агентстве отметили, что курсы длятся от нескольких недель до трех месяцев. Программы обучения различны, в том числе это такие направления, как туризм, поварское дело, ресторанный бизнес, веб-дизайн, сварочные технологии, электромонтаж, дошкольное воспитание, ландшафтный дизайн, интернет-маркетинг, социальная работа.

"Обучение смогут пройти как безработные, так и те, кто не смог найти работу по своей специальности через центры занятости. Также переобучиться смогут пожилые люди старше 50 лет, мамы, пребывающие в декретном отпуске и матери дошкольников, - сообщили в агентстве. - Обучение для граждан бесплатное".

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.