Власти Новосибирской области намерены ввести социальные выплаты для сирот на покупку жилья

НОВОСИБИРСК, 28 мая. /ТАСС/. Введение социальных выплат для детей-сирот на приобретение жилья вместо его предоставления, позволит сократить очереди на такое жилье, сообщила в пятницу в пресс-центре ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

Накануне Законодательное собрание Новосибирской области приняло в первом чтении законопроект, по которому дети-сироты по достижении 23 лет могут получить социальные выплаты на приобретение жилья вместо его предоставления. Законопроект предусматривает право на однократное получение средств из областного бюджета. Размер выплаты рассчитывается исходя из 33 кв. м общей площади жилого помещения и средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по Новосибирской области.

"У нас сейчас растет очередь по решениям суда. Сироты, которые стоят у нас в очереди, обращаются в суд, и по решению суда их обязаны обеспечить жильем. У нас начинает расти очередь и среди этих в прошлом детей-сирот. Чтобы этого не было и ищутся такие пути решения", - сказала Болтенко.

По ее словам, данная проблема была поднята генпрокурором РФ Игорем Красновым во время личного приема в Новосибирске. На контроле ее держит губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Омбудсмен отметила, что будет пристально следить за реализацией законопроекта. В частности, аппарат уполномоченного будет рассматривать вопрос выбора предоставления субсидии или жилья.

"На всех территориях свои особенности. В каких-то районах может и будет возможность получить эту выплату, но далеко не везде есть подрядчики, способные построить соответствующее жилье", - отметила она.

Как сообщалось, с 2017 года число детей-сирот, не получивших полагающееся жилье в Новосибирской области, выросло в полтора раза - с 3,5 до 5,3 тыс.