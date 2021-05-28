Мэрия столицы Тувы призвала эвакуироваться жителей дач из-за возможного подтопления

ТАСС, 28 мая. Мэрия Кызыла в Туве призвала жителей садоводческих и дачных обществ готовиться к эвакуации из-за возможных подтоплений. Об этом сообщила в пятницу администрация города на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Мэрия Кызыла обращается к населению ЛДО (левобережные дачные общества), а именно к жителям СНТ (садовые некоммерческие товарищества) №3, 7, проживающим в районе возможного подтопления, с просьбой покинуть жилые помещения: подготовить документы, деньги, лекарства, комплект верхней одежды и обуви по сезону, запас продуктов питания", - говорится в сообщении. До пункта временного размещения организован бесплатный проезд.

Как уточнили ТАСС в мэрии, в зоне риска подтопления проживают 300 человек. Всего в Кызыле развернуто пять пунктов временного размещения, рассчитанных на 1,3 тыс. человек. Один из них готов к приему граждан, остальные ПВР находятся в состоянии готовности.

По прогнозам Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в республике ожидаются сильные дожди, грозы, град, местами порывы ветра до 27 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках и подтопление пониженных участков местности. Также не исключены обрывы линий электропередачи, падение деревьев и повреждения крыш из-за сильного ветра.