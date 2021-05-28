Новосибирские власти отказались от проведения речной "Музыкальной экспедиции" по Оби

НОВОСИБИРСК, 28 мая. /ТАСС/. Власти Новосибирской области отказались от проведения фестиваля "Музыкальная экспедиция" вплавь по Оби. Серия концертов с участием известных российских исполнителей академической музыки пройдет этим летом на суше, артисты будут передвигаться автотранспортом, сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС замминистра культуры области Евгений Сазонов.

Ранее министр культуры региона Наталья Ярославцева рассказала о планах провести в 2021 году для жителей отдаленных населенных пунктов музыкальную экспедицию по Оби - серию концертов с участием известных российских исполнителей академической музыки. Планировалось, что музыканты будут передвигаться на судне по реке Обь, останавливаясь в районах, где есть минимальная инфраструктура для проведения массовых мероприятий. Фестиваль впервые состоится в регионе в этом году.

"Новинка этого сезона всероссийского масштаба - в Новосибирской области состоится фестиваль "Музыкальная экспедиция" в рамках национального проекта "Культура". Это уникальный культурный проект, который создан по инициативе знаменитого российского виолончелиста, заслуженного артиста РФ Бориса Андрианова. Все-таки она будет сухопутной, хотя тема реки Оби будет затрагиваться, потому что с двух сторон на берегах будут происходить эти концерты", - сказал Сазонов.

Он добавил, что маршрут "Музыкальной экспедиции", которая продлится с 13 по 20 июля, пройдет по пяти населенных пунктам Новосибирской области - в городе Бердске, в рабочем поселке Маслянино, в наукограде Кольцово, в поселках Колывань и Ордынское. По словам Сазонова, в экспедиции планируется участие как российских, так и зарубежных музыкантов

Фестиваль "Музыкальная экспедиция" под руководством заслуженного артиста России, виолончелиста Бориса Андрианова проводится с 2014 года и входит в перечень мероприятий национального проекта "Культура". Его идея заключается в том, что звезды классической сцены со всего мира путешествуют с концертами по достопримечательным местам провинции. Фестиваль появился во Владимирской области, впоследствии успешную практику переняли другие регионы.