Власти планируют перенести за пределы Иркутска исправительную колонию № 6

ИРКУТСК, 28 мая. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют перенести за пределы города исправительную колонию № 6, которая располагается в жилом районе Иркутска. Об этом сообщил в пятницу в Instagram губернатор региона Игорь Кобзев по итогам встречи с министром юстиции РФ Константином Чуйченко.

"Одна из важнейших тем - перенос исправительной колонии № 6 за пределы Иркутска. Это застарелая проблема. Жители микрорайона Синюшина гора, где и находится учреждение, уже обращались ко мне с просьбой переместить колонию. <…> Сейчас рассматриваем шесть площадок для переноса", - написал Кобзев.

Он отметил, что исправительное учреждение не должно соседствовать с жилыми домами, школами и торговыми комплексами. Чуйченко поддержал планы иркутских властей. При выборе нового места для колонии будут учитывать его транспортную доступность.

Исправительно-трудовая колония № 6 была основана в 1950 году на базе бывшего лагеря японских военнопленных. По информации с сайта ГУФСИН по Иркутской области, в 1990-е годы в исправительном учреждении освоили производство мебели, расширили услуги автосервисного цеха, организовали выпечку хлеба, изготовление макаронных изделий, открыли швейный цех.