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В Красноярском крае ожидают значительный прирост туристического потока на севере региона

По словам главы региона Александра Усса, туристов должна привлечь реализация нескольких проектов, среди которых полеты на Северный полюс через село Хатанга и возрождение круизов по Енисею

НОРИЛЬСК, 29 мая. /ТАСС/. Туристический бум ожидается на севере Красноярского края после реализации проектов в этой сфере. Об этом на расширенном совещании по развитию физической культуры, спорта и туризма в арктических регионах РФ в Норильске сообщил губернатор края Александр Усс.

"Мы стоим на пороге туристического бума, речь идет иногда, может быть, и о небольших, но очень качественных проектах", - сказал Усс. По его словам, речь идет о полетах на Северный полюс через село Хатанга на севере края (сейчас туристы летают через Шпицберген), где проводится модернизация аэропортовой инфраструктуры и гостиницы. Также среди таких проектов - туристическо-научный кластер "Хатанга - долина мамонтов", возрождение круизов по Енисею.

Ранее глава Таймырского района Евгений Вершинин сообщал, что первые полеты на Северный полюс через Хатангу могут начаться уже в 2022 году. Частью туристическо-научного кластера станет палеонтологический центр - пещера в вечной мерзлоте площадью 250 кв. м - место хранения уникальной коллекции останков мамонта. Общий объем инвестиций в развитие туризма в Хатанге не назывался.

Также привлечь туристов поможет кластер "Затундра" рядом с Плато Путорана, который смогут посещать около 50 тыс. человек в год. По словам Усса, такие проекты - "революционные изменения туристической индустрии".

Инвестор проекта - компания "Норникель" - планирует вложить в него 20 млрд рублей. К 2025-2026 годам в регионе намерены построить основную туристическую деревню "Бухта Канчуль" с 605 номерами, с соответствующей инфраструктурой и социально-культурными объектами. Также будет создана разветвленная сеть кемпингов на 600 номеров, пеших и водных туристических маршрутов для природно-познавательного и экспедиционного туризма.

По словам Усса, в 2019 году север Красноярского края посетили около 35 тыс. организованных туристов.

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РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский край
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