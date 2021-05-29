В Красноярском крае ожидают значительный прирост туристического потока на севере региона

НОРИЛЬСК, 29 мая. /ТАСС/. Туристический бум ожидается на севере Красноярского края после реализации проектов в этой сфере. Об этом на расширенном совещании по развитию физической культуры, спорта и туризма в арктических регионах РФ в Норильске сообщил губернатор края Александр Усс.

"Мы стоим на пороге туристического бума, речь идет иногда, может быть, и о небольших, но очень качественных проектах", - сказал Усс. По его словам, речь идет о полетах на Северный полюс через село Хатанга на севере края (сейчас туристы летают через Шпицберген), где проводится модернизация аэропортовой инфраструктуры и гостиницы. Также среди таких проектов - туристическо-научный кластер "Хатанга - долина мамонтов", возрождение круизов по Енисею.

Ранее глава Таймырского района Евгений Вершинин сообщал, что первые полеты на Северный полюс через Хатангу могут начаться уже в 2022 году. Частью туристическо-научного кластера станет палеонтологический центр - пещера в вечной мерзлоте площадью 250 кв. м - место хранения уникальной коллекции останков мамонта. Общий объем инвестиций в развитие туризма в Хатанге не назывался.

Также привлечь туристов поможет кластер "Затундра" рядом с Плато Путорана, который смогут посещать около 50 тыс. человек в год. По словам Усса, такие проекты - "революционные изменения туристической индустрии".

Инвестор проекта - компания "Норникель" - планирует вложить в него 20 млрд рублей. К 2025-2026 годам в регионе намерены построить основную туристическую деревню "Бухта Канчуль" с 605 номерами, с соответствующей инфраструктурой и социально-культурными объектами. Также будет создана разветвленная сеть кемпингов на 600 номеров, пеших и водных туристических маршрутов для природно-познавательного и экспедиционного туризма.

По словам Усса, в 2019 году север Красноярского края посетили около 35 тыс. организованных туристов.