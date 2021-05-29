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В Красноярском крае паводок отрезал от сообщения 14 населенных пунктов

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, в поселениях есть необходимый запас продуктов и медикаментов, там дежурят спасатели и полиция

КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Паводковые воды в трех районах Красноярского края отрезали от сообщения 14 населенных пунктов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю.

"Пожарные, спасатели, полиция, волонтеры оказывают всестороннюю помощь жителям 14 населенных пунктов в Ермаковском, Каратузском и Курагинском районах, отрезанных водой от "большой земли", - говорится в сообщении.

В поселениях имеется необходимый запас продуктов и медикаментов, дежурят спасатели, полиция. В некоторые населенные пункты уже были направлены дополнительные медикаменты. С помощью лодок доставляются в отрезанные населенные пункты и продукты.

Для ликвидации последствий паводка ежесуточно задействуются более 120 человек и 50 единиц техники, плавсредства. По состоянию на утро субботы остаются подтопленными 17 жилых домов, расселены по родственникам 22 человека, в том числе шесть детей. Подтоплено 134 приусадебных участка и 202 дачных участка.

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