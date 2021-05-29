Режим ЧС введен в столице Тувы из-за паводка

ТАСС, 29 мая. Режим чрезвычайной ситуации введен в Кызыле из-за паводка и подтопления домов, сообщила в субботу мэрия тувинской столицы на странице в "ВКонтакте".

"На территории Кызыла введен режим "Чрезвычайная ситуация" в связи с паводковой обстановкой в городе <...>. В левобережных дачных обществах затоплено 48 домов, на территориях СНТ-3 и 7. В настоящее время существует угроза подтопления еще 10 домовладений", - говорится в сообщении.

В пункте временного размещения на базе ДК "Енисей" размещено 47 человек, еще 12 человек в санатории "Серебрянка".

По данным мэрии, в зоне риска подтопления проживают 300 человек. Всего в Кызыле развернуто пять пунктов временного размещения на 1,3 тыс. человек.