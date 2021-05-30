Центр по реабилитации медвежат-сирот появился в Алтайском биосферном заповеднике

ТАСС, 30 мая. Центр, в котором будут выхаживать медвежат, брошенных испуганными медведицами во время заготовки леса, создали на базе Алтайского биосферного заповедника в Республике Алтай. Об этом во воскресенье сообщила пресс-служба заповедника.

"Ежегодно в регионах, где обитает бурый медведь, находят осиротевших медвежат. Чаще это происходит при лесозаготовительных работах. Испуганная техникой медведица уже не возвращается к медвежатам, и они обречены на гибель. Нередко медведицы гибнут от пуль браконьеров. Медвежат забирают домой, где они или обречены на гибель или на жизнь в клетке зоопарка. Было решено создать при Алтайском заповеднике свой мини-центр по реабилитации медвежат", - говорится в сообщении.

Его организовали при активном участии создателя аналогичного центра в Тверской области Сергея Пажетного. В том числе он консультировал сотрудников заповедника по вознишим у них вопросам.

"Судьба осиротевших медвежат в Сибири чаще всего плачевна. С 2017 года в заповедник трижды обращались люди, приютившие медвежат, с просьбой выпустить животных на территории заповедника. В мае 2021 года в заповедник обратились жители Алтайского края с просьбой принять на содержание и последующий выпуск двух медвежат-сирот - Мишку и Машку. В срочном порядке, при консультации Пажетновых, был разработан проект мини-вольера, выбрано место на Яйлинской террасе. Из Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области вылетели самолетом на Алтай двое сотрудников, которые помогали строить вольер. В результате Мишка и Машка были выпущены в вольер", - говорится в пресс-релизе.

Вольер окружен электрозабором для защиты от диких животных заповедника. В настоящее время Мишка и Машка освоились в нем, специалисты отмечают у них хороший аппетит. При кормлении и уходе за медвежатами соблюдаются все требования, необходимые для их будущей реабилитации в дикой природе. В ближайшее время сотрудники заповедника планируют провести проточный водоток через вольер с ванной-купальней. Выпуск медвежат запланирован на август - предполагается, что только к этому сроку животные самостоятельно смогут добывать пищу в дикой природе.

Алтайский биосферный заповедник является особо охраняемой природной территорией в горах Республики Алтай. Заповедник создан в 1932 году и является частью всемирного наследия ЮНЕСКО "Золотые горы Алтая".