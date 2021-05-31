В Иркутской области ликвидировали крупный лесной пожар вблизи населенного пункта

ИРКУТСК, 31 мая. /ТАСС/. Пожар, который действовал с 25 мая в пяти километрах от поселка Мамакан Иркутской области, ликвидировали. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Ликвидирован пожар в Бодайбинском районе, действовавший с 25 мая вблизи поселка Мамакан в зоне городских лесов. Пожар возник по вине местного населения. Его тушение было затруднено в связи с тем, что очаг находился в гористой местности, куда невозможно было доставить технику для опашки. Огонь потушен на площади 95 га", - говорится в сообщении.

В Мамакане проживают около 1,6 тыс. человек. Угрозы населенному пункту не было, так как его от очага возгорания отделяет река.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесном фонде Приангарья зарегистрировали 82 пожара на общей площади 1 717,2 га. Это на 244 пожара и почти на 31 тыс. га меньше, чем за тот же период прошлого года.