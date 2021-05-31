{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МВД назвали причину крупного лесного пожара вблизи поселка в Приангарье

Возгорание на площади 95 га произошло из-за поджога сухой травы

ИРКУТСК, 31 мая. /ТАСС/. Поджог сухой травы стал причиной лесного пожара на площади 95 га, который произошел в 5 км от поселка Мамакан в Иркутской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Сообщение о лесном пожаре вблизи поселка Мамакан Бодайбинского района поступило в дежурную часть полиции несколько дней назад. <...> На месте возгорания правоохранители обнаружили 69-летнего местного жителя, который сознался в поджоге сухой травы, что в дальнейшем привело к распространению огня. По словам мужчины, своими действиями он хотел очистить участок местности от сухостоя", - говорится в сообщении.

Пожар начался 25 мая. О его ликвидации пресс-служба правительства Иркутской области сообщила в понедельник. Площадь составила 95 га. Тушение осложнялось тем, что местность гористая, туда было невозможно доставить технику для опашки.

Ущерб, нанесенный лесному фонду, еще предстоит оценить. Проводятся следственные действия.

Теги
РоссияИркутская область
Пандемия COVID-19
Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,09
В Москве показатель опустился до 1,27
Читать полностью