В МВД назвали причину крупного лесного пожара вблизи поселка в Приангарье

ИРКУТСК, 31 мая. /ТАСС/. Поджог сухой травы стал причиной лесного пожара на площади 95 га, который произошел в 5 км от поселка Мамакан в Иркутской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Сообщение о лесном пожаре вблизи поселка Мамакан Бодайбинского района поступило в дежурную часть полиции несколько дней назад. <...> На месте возгорания правоохранители обнаружили 69-летнего местного жителя, который сознался в поджоге сухой травы, что в дальнейшем привело к распространению огня. По словам мужчины, своими действиями он хотел очистить участок местности от сухостоя", - говорится в сообщении.

Пожар начался 25 мая. О его ликвидации пресс-служба правительства Иркутской области сообщила в понедельник. Площадь составила 95 га. Тушение осложнялось тем, что местность гористая, туда было невозможно доставить технику для опашки.

Ущерб, нанесенный лесному фонду, еще предстоит оценить. Проводятся следственные действия.