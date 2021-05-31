Глава штаба студотрядов РФ победил на праймериз ЕР в Госдуму от Томской области

ТОМСК, 31 мая. /ТАСС/. Руководитель центрального штаба Всероссийских студенческих отрядов Михаил Киселев победил в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму от Томской области. Об этом сообщила пресс-служба томского отделения партии.

"По списку от партии "Единая Россия" в Госдуму первое место занял руководитель центрального штаба Всероссийских студенческих отрядов Михаил Киселев - за него отдали голоса 17 290 жителей региона", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, 35-летний Михаил Киселев с 2011 года возглавляет центральный штаб Всероссийских студенческих отрядов. Киселев родом из деревни в центральном районе Томской области. Также является членом Общественной палаты региона. В 2016 году получил травму позвоночника, является инвалидом.

Пресс-служба отделения уточнила, что на одномандатных округах 181 и 182 победу одержали действующий депутат Госдумы Татьяна Соломатина и депутат думы Томска Илья Леонтьев.

Как пояснил журналистам глава регионального исполкома "Единой России" Степан Михайлов, в голосовании приняли участие 47 тыс. жителей Томской области, или порядка 4,6% жителей региона. Всего на праймериз в Госдуму свои кандидатуры выдвинули 37 кандидатов, в областную думу - 230 человек, из которых победил 21 кандидат. "Обновление в этом году достаточно серьезное - 65% кандидатов никогда не избирались в депутаты, для них это было впервые, 25% - младше 35 лет и каждый третий - участник волонтерского движения", - отметил он.

О праймериз

Основной формой проведения праймериз в этом году был онлайн-формат, в котором они проходили с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование состоялось в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах была предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз проходили 30 мая.

"Единая Россия" в воскресенье провела процедуру соединения электронного ключа шифрования блокчейна предварительного голосования по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы. После соединения частей ключа партия начинает подводить итоги праймериз, которые в онлайн-режиме проходили с 24 по 30 мая, а в очном формате - 30 мая.