Власти Приангарья обратятся в прокуратуру для выселения с затронутых паводком территорий

ТАСС, 31 мая. Власти Иркутской области намерены обратиться в прокуратуру, чтобы переселить людей с территории, затронутой масштабным паводком 2019 года. Несмотря на решение о выселении с этих земель, на них до сих пор проживают 250 семей, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Instagram.

Ранее власти региона и правительство РФ приняли решение о ликвидации жилищной застройки на территории, которая была затоплена, в частности в городе Тулуне. Пострадавшим выдано около 6,7 тыс. сертификатов на приобретение жилья на общую сумму 19,9 млрд рублей. Новое жилье получили 92% семей, которые пострадали при паводке.

"На данный момент у нас в зоне паводка 2019 года остаются жить около 250 семей. Замечу: все они давно получили сертификаты. Должны были переехать в новое жилье. Люди сами подвергают себя опасности. Будем подключать прокуратуру. Люди в зоне паводка жить не должны!" - написал Кобзев.

Сейчас в девяти районах Иркутской области объявлен режим повышенной готовности из-за растущего уровня воды в реках на фоне дождей. В частности, до сегодняшнего дня повышался, приближаясь к критической отметке подтопления, уровень в реке Ии в Тулуне. В населенных пунктах Приангарья подтоплено семь приусадебных участков, на случай ухудшения ситуации в затапливаемых районах дежурят спасатели.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны разрушительных паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В 135 населенных пунктах в 11 районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 7 тыс. жилых строений признали подлежащими сносу. В Тулуне было подтоплено более 3 тыс. домов.