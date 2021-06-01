Обновление МФЦ в Новосибирской области потребует 500 млн рублей в ближайшие шесть лет

НОВОСИБИРСК, 1 июня. /ТАСС/. Обновление многофункциональных центров (МФЦ) Новосибирской области, где имеется дефицит финансирования сферы предоставления государственных и муниципальных услуг, потребует в ближайшие шесть лет дополнительно 500 млн рублей. Средства намерены направить на увеличение пропускной способности учреждений, покупку оборудования, создание единого стиля во всех центрах, сообщил во вторник ТАСС министр экономического развития региона Лев Решетников.

Ранее Решетников на заседании комитета заксобрания 18 мая сообщал, что в регионе имеется дефицит финансирования сферы предоставления государственных и муниципальных услуг.

"В целях решения задачи по совершенствованию системы предоставления государственных и муниципальных в МФЦ Минэкономразвития Новосибирской области совместно с подведомственным учреждением ГАУ НСО "МФЦ" разработана комплексная программа развития МФЦ на 2021-2026 годы. На реализацию мероприятий в течение шести лет необходимо около 500 млн рублей", - отметил министр.

Решетников уточнил, что средства планируется направить на увеличение пропускной способности филиалов МФЦ, снижение времени ожидания в очередях, обновление материальной базы, приведение филиалов к единому фирменному стилю. Министр отметил, что разработанная программа в настоящее время рассматривается правительством региона, она необходима для поддержания качественной работы центров.

Он добавил, что в 2021 году на работу центров и повышение качества и доступности предоставления услуг в областном бюджете предусмотрено 617,6 млн рублей. Средства направят на выплату зарплаты работникам учреждения, уплату налогов, коммунальных услуг, аренды и содержание имущества, также на приобретение основных средств. В 2020 году на эти цели было направлено 622,2 млн рублей.

Среди запланированных на год мероприятий перемещение филиала МФЦ Коченевского района в новое помещение, обустроенное комфортным залом ожидания, оснащенное современным мультимедийным оборудованием и оборудованием для граждан с ограниченными возможностями. Планируется также ввод в эксплуатацию трех программно-технических комплексов "Криптобиокабина" в Новосибирске, Бердске и Искитиме для получения заявлений о выдаче загранпаспортов нового образца. Также предусмотрен переход всех филиалов МФЦ на новую электронную очередь с расширенным функционалом для администраторов центров.

О сети МФЦ

Государственные и муниципальные услуги в Новосибирской области предоставляют 43 стационарных филиала, 53 территориально обособленных структурных подразделения и 8 мобильных офисов МФЦ. Действующая сеть обеспечивает доступ к услугам по принципу "одного окна" по месту пребывания для 91,5% граждан Новосибирской области при нормативе 90%.