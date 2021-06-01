Молодые режиссеры снимут в Томске фильм о соцсетях с участием актеров Аксеновой и Кяро

ТОМСК, 1 июня. /ТАСС/. Молодые режиссеры из Санкт-Петербурга, Читы и Ростова-на-Дону, которые победили в конкурсе томского объединения кинопродюсеров CAST, снимут на средства гранта Росмолодежи фильм-альманах "Соц.сети" о влиянии социальных сетей и технологий на жизнь людей. Главные роли в картине сыграют актеры сериалов и кино Любовь Аксенова, Кирилл Кяро и Сергей Походаев, сообщил ТАСС во вторник продюсер ленты Евгений Жуков.

"Проект CAST родился в Томске, его суть в том, что известные актеры помогают начинающим режиссерам, сценаристам - снимаются в их картинах. Летом и осенью мы в рамках проекта снимем фильм-альманах, в нем будут три истории в трех разных жанрах - комедия, мелодрама и драма. Главная тема, которой посвящен фильм "Соц.сети", - к чему может привести развитие социальных сетей, как меняются отношения между людьми из-за соцсетей, про одиночество. Снимать истории будут молодые режиссеры и клипмейкеры, которые победили в конкурсе CAST, из Санкт-Петербурга, Читы и Ростова-на-Дону", - сказал Жуков.

Он уточнил, что сценаристы альманаха также являются победителями конкурса продюсерского объединения. Главные роли в картине сыграют известные российские актеры Любовь Аксенова ("Майор Гром. Чумной доктор", "Кома", "Глубже!"), Кирилл Кяро ("Лондонград", "Нюхач", "Эпидемия") и Сергей Походаев ("Левиафан", "Закрытая школа").

Съемки фильма будут проходить в Томске летом-осенью 2021 года, премьера назначена на зиму этого года. На съемки картины был выигран грант Росмолодежи, также с реквизитом, местами для съемок и информационной поддержкой помогут инвесторы. Актеры примут участие в проекте бесплатно, CAST оплатит им проживание и дорогу до сибирского города.

Сейчас CAST объявил конкурс на поиск массовки и ролей второго плана из трех сибирских городов - Томска, Новосибирска и Кемерова.