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Рейсовый автобус съехал в кювет под Томском

Пострадали два человека

ТОМСК, 1 июня. /ТАСС/. Рейсовый автобус ПАЗ съехал в кювет на трассе Томск - Межениновка в Томской области. В результате ДТП водителю потребовалась разовая помощь, еще один человек доставлен в медучреждение, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Томской области.

"Около 16:00 (12:00 мск) на автодороге Томск - Межениновка, в районе села малое Протопопово, водитель рейсового автобуса ПАЗ не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства с проезжей части в кювет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате ДТП водителю автобуса оказана разовая медицинская помощь, один пассажир доставлен в медицинское учреждение для осмотра.

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