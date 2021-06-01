Теплоход "Виктор Астафьев" для Красноярского края будет заложен в 2021 году

ТАСС, 1 июня. Второй новый круизный теплоход для Енисея, получивший наименование "Виктор Астафьев", будет заложен в 2021 году. Первое судно, "Андрей Дубенский", будет сдано к середине 2023 года, на полгода раньше запланированного срока, сообщил губернатор Красноярского края Андрей Усс в Instagram.

"Андрей Дубенский" планируется запустить по маршруту Красноярск - Дудинка - Красноярск. <…> После осмотра площадки строительства <…> достигнута договоренность о том, чтобы сдать судно раньше. Второе судно для Красноярского края "Виктор Астафьев" будет заложено на заводе в июле 2021 года", - сказано в сообщении.

Теплоход "Андрей Дубенский", названный в честь основателя Красноярска, заложен на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге в начале 2020 года. Судно "Виктор Астафьев" названо в честь русского писателя, драматурга Виктора Петровича Астафьева, который жил в Красноярске. Суда будут работать на социально значимом для Красноярского края маршруте Красноярск - Дудинка - Красноярск. Ранее сообщалось, что стоимость строительства новых судов составит 5 млрд рублей.

На Енисее более 20 лет назад работали почти полтора десятка теплоходов. Крупнейший на реке - четырехпалубный "Антон Чехов" - работал в крае в 1978-2003 годах.