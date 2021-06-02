Вода ушла из подтопленных домов на юге Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 2 июня. /ТАСС/. Подтопленных жилых домов на юге Красноярского края нет, уровень паводковых вод на этих территориях снижается. Об этом сообщили журналистам в среду в региональном главке МЧС.

"Уровень воды на юге края продолжает снижаться. От воды освобождаются приусадебные участки и жилые дома. За минувшие сутки вода ушла с 59 участков. На сегодня остаются подтопленными 87 приусадебных участков и 202 дачных участка. Подтопленных жилых домов нет", - сообщили в ведомстве. Остаются переливы на трех участках дорог на юге края, там ограничено движение для автотранспорта. Подтоплено было 10 жилых домов, 146 приусадебных и 202 дачных участка в Ермаковском, Шушенском, Каратузском, Минусинском районах.

Вместе с тем из-за увеличения водосброса на Красноярской ТЭЦ и Саяно-Шушенской ГЭС возможно затопление прибрежных территорий в Красноярске и Минусинске, а также в Березовском, Емельяновском и Минусинском районах. Затоплений жилых домов и объектов экономики не прогнозируется. В Красноярске введен режим угрозы ЧС.