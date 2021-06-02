Сообщения о минировании детсадов Братска Иркутской области были ложными

ИРКУТСК, 2 июня. /ТАСС/. Сообщения о взрывных устройствах во всех детских садах Братска, которые утром в среду были эвакуированы, были ложными. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"Работа по проверке всех 30 детских садов завершена. Тревога оказалась ложной. Садики возвращаются к обычному режиму работы и завтра с утра примут детей. Такая массированная информационная атака произошла впервые. Правоохранительные органы ведут тщательную работу по установлению авторов ложных сообщений", - приводятся в сообщении слова мэра Братска Сергея Серебренникова.

Всего из детсадов утром в среду эвакуировали 2 456 воспитанников и 733 сотрудника. Детей разместили в близлежащих школах, обеспечили их горячим питанием.