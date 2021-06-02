Прошедший в Кузбассе всероссийский форум "Вектор детства" станет ежегодным

КЕМЕРОВО, 2 июня. /ТАСС/. Первый всероссийский форум "Вектор детства", который прошел в Кемерове 1-2 июня по инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и при поддержке Минпромторга РФ и правительства Кузбасса, планируется сделать ежегодным. Об этом сообщила журналистам в среду детский омбудсмен Анна Кузнецова.

"Я надеюсь, что в следующий раз, встретившись, мы оценим эффективность по тем решениям, которые будут выработаны. Задачи ставятся на год - это предложения в сфере демографии, предложения в сфере защиты прав детей на здравоохранение, образование, безопасность", - сказала Кузнецова, подтвердив, что форум должен стать ежегодным.

В работе форума приняли участие представители федеральных министерств и ведомств, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, уполномоченные по правам ребенка из всех регионов России. Темами экспертных сессий стали актуальные вопросы государственной политики в сфере поддержки и защиты семьи и детства, в том числе формирование цифровой образовательной среды, развитие инклюзивного образования, детского спорта, производство отечественных детских товаров. По последнему направлению, по оценке Минпромторга РФ, в 2020 году, несмотря на пандемию, был достигнут значительный рост. Поддержка и развитие детской промышленности сегодня - один из приоритетов государственной политики.

"В 2020 году произошли серьезные экономические потрясения, вызванные распространением коронавирусной инфекции. Несомненно, это отразилось на производителях детских товаров. Но объем российского производства смог удержаться на уровне 2019 года, и это вселяет в нас уверенность, что наша детская промышленность существует и стабильно развивается, лидерами роста 2020 года стали учебное оборудование, товары для творчества, товары для детей с ограниченными возможностями здоровья", - сказал в ходе пленарной сессии форума директор Департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга РФ Дмитрий Колобов.

Кузбасс стал площадкой для проведения форума и в год своего 300-летия поделился опытом в поддержке семей и детства, по созданию современной инфраструктуры для семей с детьми. С начала 2019 года в регионе по нацпроекту "Демография" построено 15 новых детских садов, до конца 2021 года будет готово еще 15. Также открыты 5 новых школ, до конца юбилейного года будут готовы еще 9, в том числе и небольших моногородах. Параллельно ведется капитальный ремонт старых школ по губернаторской программе "Моя новая школа", чтобы по уровню комфорта, безопасности и оснащенности они не уступали вновь построенным. Таких обновленных школ в Кузбассе уже 20, еще 8 преобразятся до конца 2021 года, проекты их реконструкции подготовлены совместно с родителями и учениками.

"В этом году мы отмечаем 300-летие образования Кузбасса, и важно, что первый в стране форум, посвященный детям, проходит у нас. В регионе проводится последовательная работа, направленная на улучшение жизни. Конечно, особое внимание уделяем детям, от них зависит наше будущее. В Кузбассе активно строятся новые детские сады, школы, создаются все условия для всестороннего развития, учебы и отдыха детей. Мы строим ради наших детей, только они наполняют все эти здания радостью, счастьем, детским смехом", - сказал журналистам губернатор Сергей Цивилев.

Региональный опыт

Обмен опытом регионов стал одной из ключевых тем форума. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, зачастую именно в территориях появляются интересные и значимые инициативы в сфере поддержки семей и детства, которые можно тиражировать в масштабах страны, и Кузбасс один из таких регионов.

"Мы находим на территории Кузбасса интересные региональные решения, которые становятся вкладом для решения проблем многих семей с детьми. Порой именно такие региональные решения становятся фундаментом больших федеральных решений", - отметила Кузнецова.

Для поддержки талантливых детей региональный бюджет ежегодно выделяет более 40 млн рублей на выплату губернаторских стипендий отличникам и победителям олимпиад. Кроме того, отличники учебы в Кемеровской области имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, эти затраты на уровне региона тоже компенсируются из регионального бюджета. Для талантливых школьников в Кемеровской области даже учреждена своя премия "Достижения юных", в рамках которой ежегодно 100 детей получают губернаторские премии по 10 тыс. рублей за успехи в спорте, творчестве, учебе, науке и других сферах.

Отмечен на федеральном уровне и проект школы № 85 в Кемерове по созданию ресурсного центра социальной, культурной и спортивной поддержки семей. Он вошел в топ-10 лучших региональных проектов всероссийского конкурса уполномоченного по правам ребенка "Вектор детства", итоги которого подвели на форуме. Кемеровская школа стала победителем в номинации "Поддержка одаренных и талантливых детей". На базе образовательного учреждения после завершения всех школьных уроков работают почти 30 различных кружков и секций, где бесплатно школьники могут попробовать каждый вид досуга и выбрать то, что им интересно. Как правило, дополнительное образование организовано на базе отдельных учреждений, а у родителей не всегда есть возможность водить детей на разные секции.

"Каждый ребенок в зависимости от своих способностей должен быть успешен там, где ему интересно. Чтобы ребенок и родители определились, что им нравятся, на базе школы организовано бесплатное дополнительное образование по 24 программам - это практически все виды спорта, театр, шахматы, хоровая студия, краеведение, журналистика и многое другое", - рассказала ТАСС директор школы Майя Криворучко, отметив, что на организацию такой масштабной внеурочной деятельности потребовалось около пяти лет.

Кузбасским проектом уже заинтересовались гости из других регионов. Всего в работе форума "Вектор детства" приняли участие около 1,5 тыс. человек, это не только представители власти, бизнеса и общественных организаций, но и семьи с детьми. Как отмечают организаторы, именно родительский отклик на представленные проекты и разработки помогает понять, в каком направлении необходимо развиваться детской промышленности, образованию, здравоохранению, какие запросы в сфере организации детского досуга и оказания комплексной помощи семьям еще не удовлетворены и требуют поиска эффективных решений.