В Совфеде заявили, что включение лесов у Байкала в состав поселков не приведет к вырубке

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Включение земель лесного фонда в районе Байкала в состав населенных пунктов не приведет к вырубке лесов, заявил ТАСС глава профильного комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий переводить земли лесного фонда в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории в земли населенных пунктов в связи с установлением границ лесных поселков.

"Нет, это закон только для конкретных вахтовых поселков, которые были еще в советское время организованы. Нужно дать им возможность вести хозяйственную деятельность. Никакой дороги [к вырубке лесов] это не откроет", - сказал Майоров.

Сейчас в законе "Об охране озера Байкал" установлен прямой запрет на перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли других категорий. Исключение составляет лишь перевод таких земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов при создании особо охраняемых природных территорий. Одобренный закон разрешает переводить земли лесного фонда в земли населенных пунктов только для установления границ лесных поселков в пределах фактически занятой ими территории.

"По информации, представленной субъектами РФ, на территории Республики Бурятия расположено 10 лесных поселков в границах центральной экологической зоны Байкальской территории, на территории Иркутской области расположен один лесной поселок, расположенный в границах центральной экологической зоны Байкальской территории", - говорится в пояснительной записке.