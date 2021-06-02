{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Совфеде заявили, что включение лесов у Байкала в состав поселков не приведет к вырубке

Новый закон, разрешающий переводить земли лесного фонда в границах Байкальской природной территории в земли населенных пунктов, коснется лишь ряда вахтовых поселков, сообщили в комитете по аграрно-продовольственной политике

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Включение земель лесного фонда в районе Байкала в состав населенных пунктов не приведет к вырубке лесов, заявил ТАСС глава профильного комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий переводить земли лесного фонда в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории в земли населенных пунктов в связи с установлением границ лесных поселков.

"Нет, это закон только для конкретных вахтовых поселков, которые были еще в советское время организованы. Нужно дать им возможность вести хозяйственную деятельность. Никакой дороги [к вырубке лесов] это не откроет", - сказал Майоров.

Сейчас в законе "Об охране озера Байкал" установлен прямой запрет на перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли других категорий. Исключение составляет лишь перевод таких земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов при создании особо охраняемых природных территорий. Одобренный закон разрешает переводить земли лесного фонда в земли населенных пунктов только для установления границ лесных поселков в пределах фактически занятой ими территории.

"По информации, представленной субъектами РФ, на территории Республики Бурятия расположено 10 лесных поселков в границах центральной экологической зоны Байкальской территории, на территории Иркутской области расположен один лесной поселок, расположенный в границах центральной экологической зоны Байкальской территории", - говорится в пояснительной записке.

Теги
Россия
"Россети Сибирь" инвестирует в проект БАМ-2 более 5,7 млрд рублей за три года
За счет реализации данного проекта компания рассчитывает получать с 2024 года дополнительную выручку в размере 6 млрд рублей
Читать полностью