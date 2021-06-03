Авиарейс из Улан-Удэ в Тункинский район откроется в июле

УЛАН-УДЭ, 3 июня. /ТАСС/. Улан-Удэ и отдаленный Тункинский район свяжет новый авиарейс, его откроют в июле 2021 года. Об этом сообщили журналистам в министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

"Для повышения транспортной доступности и развития внутреннего туризма с июля по сентябрь 2021 года в Бурятии открывается авиасообщение по маршруту Улан-Удэ - Кырен - Улан-Удэ. Выполнение первого рейса запланировано на 15 июля", - сообщили в министерстве.

По предварительным данным, авиарейсы в Тунку будут совершаться на самолетах типа Л-410 или Ан-28. Стоимость авиабилетов составит около 3 тыс. рублей.

"В настоящее время вектор развития транспортных услуг направлен на повышение доступности авиаперевозок. На федеральном уровне это подтверждают программы субсидирования магистральных авиалиний и региональной маршрутной сети. В свою очередь, в нашей республике с мая 2017 года запущена программа субсидирования полетов внутри региона в северные районы, это аэропорты Нижнеангарск и Таксимо. Но мы и дальше планируем развивать местную маршрутную сеть", - приводит пресс-служба Минтранса слова зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова.

Тункинская долина - туристическое место в Тункинском районе, расположенном на западе Бурятии, рядом с Иркутской областью. Долина находится у подножия Тункинских гольцов, на высоте 893 м над уровнем моря. Отдыхающих привлекают виды Восточного Саяна, хребтов Хамар-Дабана, целебные источники Аршана и Ниловой пустыни, чистый воздух и необычный горный микроклимат, из-за чего еще Тунку называют бурятской Швейцарией. Ежегодно Тунку посещают тысячи туристов, экологов и волонтеров - в районе расположен Тункинский национальный парк, где обитают редкие виды животных, в том числе несколько особей снежного барса.