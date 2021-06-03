Все омские поселения по поручению губернатора приняли меры по защите от природных пожаров

НОВОСИБИРСК, 3 июня. /ТАСС/. Все населенные пункты Омской области, где в начале мая из-за ландшафтного пожара выгорела половина деревни Каракуль, выполнили поручение главы региона Александра Буркова и провели опашку для защиты от ландшафтных пожаров. Об этом сообщил в четверг начальник ГУ МЧС России по Омской области Владислав Колодинский в новосибирском пресс-центре ТАСС на пресс-конференции о прохождении пожароопасного сезона в регионах Сибири.

После пожара в омской деревне Каракуль, где огонь уничтожил 25 строений, правительство региона выявило, что только в 18% всех населенных пунктов Омской области создана противопожарная минерализованная полоса. Бурков поручил главам районов в кратчайшие сроки провести опашку поселений для защиты их от пожаров.

"Губернатор поставил задачу обновить и расширить эти полосы [для защиты поселений от пожаров]. 100% населенных пунктов на сегодня эту задачу выполнили, это проверено нашим надзором, об этом доложено губернатору", - сказал Колодинский.

Председатель окружного совета территориальных органов МЧС в СФО, начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов уточнил, что с начала этого года были ужесточены правила противопожарного режима по защите населенных пунктов. "Если в прежних правилах была обязанность по опашке населенных пунктов, которые непосредственно граничат с лесными массивами, то с 1 января требование появилось для всех населенных пунктов, которые граничат с лугами и где возможен переход ландшафтного пожара. Мы с вами понимаем, что это все [поселения]", - сказал Орлов.

Он добавил, что прежние правила предполагали уборку сухой растительности, а не опашку. "В новых правилах изложено об опашке полосой шириной в 10 м. Безусловно, все эти условия не были выполнены во всех населенных пунктах, так как данные мероприятия являются достаточно дорогостоящими", - отметил Орлов. Некоторые поселения также столкнулись с проблемой нехватки техники для проведения этих работ.

6 мая в деревне Каракуль Большереченского района Омской области вспыхнул пожар, который уничтожил 25 строений, в том числе 14 из 33 жилых домов. Основной версией причины пожара является переход огня на поселение с горевшего камыша. В отношении главы Уленкульского сельского поселения, в которое входит деревня, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". По мнению следствия, территория деревни не была очищена от сухой травы и не огорожена минерализованной полосой.