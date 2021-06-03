Площадь природных пожаров в Сибири в весенний период 2021 года уменьшилась в четыре раза

НОВОСИБИРСК, 3 июня. /ТАСС/. Площадь природных пожаров на территории регионов Сибирского федерального округа весной 2021 года уменьшилась в четыре раза по сравнению с весной прошлого года, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС начальник отдела контроля и анализа охраны и защиты лесов департамента лесного хозяйства по СФО Геннадий Долгушин.

"Снижение по отношению к прошлому году идет, и это видно. По количеству пожаров в 1,4 раза, по площади до четырез раз", - сказал Долгушин.

Он уточнил, что в шести субъектах округа действует 25 пожаров, восемь из которых локализованы. Речь идет о Красноярском крае, Иркутской области, Новосибирской области, Алтайском крае, Омской области и Томской области. Для их тушения привлечены 500 человек и 70 единиц техники.

Как пояснил заместитель начальника департамента лесного хозяйства по СФО Юрий Иванько, снижение числа пожаров объясняется своевременным реагированием на них. Несмотря на то, что самих лесных пожаров стало больше, они тушились на более небольших площадях.

Летом 2019 года в Сибири были крупные пожары. Площадь возгораний и их количество превысили среднегодовые значения примерно в полтора раза. Пожары 2019 года вызвали широкий общественный резонанс. В результате на государственном уровне начался процесс пересмотра законодательства об охране лесов и тушении лесных пожаров. Одной из причин распространения огня, как отмечалось, стала деятельность черных лесорубов. Минприроды РФ предложило разработать меры, направленные на пресечение незаконных рубок.