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Проверку информации о массовом отравлении в школьном лагере начали в Красноярске

У детей взяли анализы, необходимость в госпитализации не установлена

КРАСНОЯРСК, 4 июня. /ТАСС/. Проверка начата по сообщениям о массовом отравлении детей в школьном лагере в Красноярске, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

"Прокуратура края организовала проверку по информации СМИ о возможном массовом отравлении детей в школьном лагере МАОУ "Средняя школа №24". По предварительным данным, в медицинское учреждение <...> обратились родители шестерых несовершеннолетних с жалобами на неудовлетворительное состояние здоровья", - сообщили в ведомстве.

У детей взяты анализы, необходимость в госпитализации не установлена.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства в процессе деятельности администрации образовательного учреждения, а также организатора питания в школе.

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РоссияКрасноярский край
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