Ростехнадзор потребовал приостановить эксплуатацию 10 объектов "Омского каучука"

ТАСС, 4 июня. Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в ходе плановой проверки одного из крупнейших предприятий Омска - завода "Омский каучук" - выявило 129 нарушений требований промышленной безопасности. Как сообщается в пятницу на сайте управления, ведомство подало иск в суд с требованием приостановить эксплуатацию десяти опасных производственных объектов.

"С учетом выявленных грубых нарушений требований промышленной безопасности, влекущих за собой угрозу жизни и здоровью людей, возникновения аварийной ситуации в отношении АО "Омский каучук" составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ. Материалы административного дела переданы в Советский районный суд г. Омска с требованием приостановить эксплуатацию зданий, сооружений, технических устройств, эксплуатируемых на 10 опасных производственных объектах АО "Омский каучук", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что управление провело плановую проверку на 15 опасных производственных объектах завода, в ходе которой было выявлено 129 нарушений требований промышленной безопасности. Среди них ведение технологических процессов без систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты, связи и оповещения. Помимо подачи иска в суд, предприятие и должностные лица завода оштрафованы на 350 тыс. рублей. ТАСС запросил комментарий в пресс-службе "Омского каучука".

Ранее проверку на предприятии провел "Росприроднадзор", который выявил 24 нарушения. Позднее в ГК "Титан", которой принадлежит завод, заявили, что большая часть выявленных нарушений связана с оформлением природоохранной документации, и предприятие принимает меры для их устранения.