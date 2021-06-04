В Новосибирской области подали иск о банкротстве одной из крупнейших птицефабрик

НОВОСИБИРСК, 4 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал иск о банкротстве ЗАО "Коченевская птицефабрика", одного из крупнейших подобных предприятий в регионе, где ранее была приостановлена работа цехов, а глава совета директоров задержан по подозрению в мошенничестве. Сумма исковых требований, предъявленных к предприятию компанией "Новосибирская агропромхимия", составляет 18,7 млн рублей, следует из данных картотеки арбитражного суда.

"Исковое заявление ООО "Новосибирская агропромхимия" о признании должника банкротом". Сумма исковых требований - 18 753 089", - следует из данных картотеки.

Ранее к руководству птицефабрики уже поступали иски от "Новосибирской агропромхимии" о взыскании долгов по поставкам удобрений. Суд их удовлетворил. В середине мая глава совета директоров Коченевской птицефабрики Александр Морозов сообщал ТАСС, что работа производственных цехов предприятия приостановлена. В Министерстве сельского хозяйства Новосибирской области ТАСС рассказали, что причиной приостановки производства могут быть внутренние экономические проблемы предприятия. По информации СМИ, предприятие прекратило работу из-за нерентабельности производства: затраты на технику, корма, лекарства стали значительно превышать прибыль, из-за чего под сокращение попали 500 сотрудников.

Морозов 3 июня был задержан по подозрению в мошенничестве на 15,9 млн рублей. Источник в органах власти сообщал, что эпизод имел место в период с 2019 по 2020 год, когда компания "Коченевский мясокомбинат" получила субсидию по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в размере 41 млн рублей. Деньги должны были пойти на строительство новых мощностей для компании, однако обязательства не были исполнены. Таким образом, был нанесен ущерб в размере 15,9 млн рублей. Судом подозреваемому была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Александр Морозов - председатель комитета Заксобрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам и заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" по агитационно-пропагандистской работе.