Штормовое предупреждение объявлено в Туве из-за сильных ветра и дождей

ТАСС, 4 июня. Сильные ветер и дожди ожидаются во второй половине пятницы и в выходные в Туве, объявлено штормовое предупреждение. Об этом в пятницу сообщила республиканская служба ГО и ЧС.

"Штормовое предупреждение об опасных явлениях погоды. Во второй половине дня 04.06, 05.06 и ночью 06.06.2021 года местами по Республике Тыва ожидается сильные и очень сильные дожди, грозы, град, местами крупный град, очень сильный северо-западный ветер, порывы 15-20 м/с, местами 25-30 м/с", - сообщили в службе.

Сильные дожди в мае привели к повышению уровня воды в реках республики и подтоплениям в ряде населенных пунктов. В нескольких районах был введен режим ЧС.

Согласно шкале Бофорта, измеряющей силу ветра, ветер со скоростью от 20 м/с способен ломать сучья деревьев, срывать черепицу, вызывать высокие волны в море, опасные для судов небольшого размера.