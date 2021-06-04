В Новосибирской области по модели ГЧП построят школы на более чем 5 тыс. мест

НОВОСИБИРСК, 4 июня. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, в административном центре которой более 70% школ работают в две смены из-за нехватки мест, построят шесть школ на 5,7 тыс. мест в течение двух лет по модели государственно-частного партнерства (ГЧП) с участием госкорпорации развития ВЭБ.РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова по результатам встречи с губернатором области Андреем Травников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Рост числа учащихся школ в Новосибирской области существенно опережает темпы ввода новых общеобразовательных организаций, наиболее острой остается проблема второй смены - в 2020-2021 учебном году 76% школ в Новосибирске работали в двухсменном режиме. В 2019 году Травников сообщал, что области требуется дополнительное финансирование на строительство школ по нацпроекту "Образование". По его словам, дефицит мест в школах составлял тогда около 5 тыс. мест.

"Мы обсудили вопрос строительства школ - Новосибирская область подала заявку на строительство таких объектов по новой программе государственно-частного партнерства. По концессии будет построено шесть школ, и, таким образом, будет закрыта потребность в местах. Новосибирская область развивается очень динамично, мы будем поддерживать регион и использовать его опыт в других субъектах РФ", - сказал Кравцов.

В пресс-службе пояснили, что школы будут построены с участием госкорпорации развития ВЭБ.РФ. Общая проектная мощность учреждений составит более 5 775 мест, ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Сейчас у Новосибирской области есть потребность в строительстве еще как минимум 15 объектов проектной мощностью не менее 15 тыс. мест до конца 2024 года.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.