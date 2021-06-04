Томские власти и "Сибур" продлили до 2025 года карту поставок импортозамещающей техники

ТОМСК, 4 июня. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) продлили до 2025 года дорожную карту поставок из региона импортозамещающего оборудования структурам холдинга. За семь лет реализации мероприятий карты более 200 томских компаний поставили нефтехимическому холдингу оборудование на сумму свыше 4 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба областной администрации.

"Дорожная карта "Расширение использования продукции, услуг и технологий организаций Томской области для ПАО "СИБУР Холдинг" продляет срок уже действовавшего документа до 2025 года включительно. С момента подписания первой дорожной карты в 2014 году объем поставок томской промышленной продукции на предприятия "Сибура" составил около 4 млрд рублей. Свою продукцию, товары и услуги предоставляют более 200 томских компаний. Нефтехимический холдинг приобретает в Томске контрольно-измерительные приборы, кабельную и электротехническую продукцию, с применением томской продукции реализует проекты по автоматизации и цифровизации производств", - говорится в сообщении.

Также на форуме стороны подписали еще один документ - соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместные проекты для улучшения инвестиционного климата и социальной сферы. В 2021 году в соответствии с этим соглашением в Томске будут организованы "Школа баскетбола Сибур", экстремальный забег "Стальной характер", образовательный проект "Научные смены" для школьников, фестиваль зимних видов спорта "Winter Fest" с мастер-классами для детей от известных спортсменов, поддержка проектов музея истории Томска.

"Мы ценим формат многостороннего сотрудничества, который сложился между Томской областью и "Сибуром". Томск играет большую роль для компании, здесь расположен один из наших основных производственных центров, аккумулированы научные компетенции. И мы дорожим возможностью внести свой вклад в развитие экономики и социальной сферы региона", - приводятся в сообщении слова Конова.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.