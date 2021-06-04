В Красноярске усилили контроль за качеством питьевой воды из-за паводка на Енисее

КРАСНОЯРСК, 4 июня. /ТАСС/. Контроль за качеством питьевой воды усилен в Красноярске, где из-за паводка на Енисее подтоплены набережные, причалы и береговая линия островов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ресурсоснабжающей компании "Краском".

"В связи с неблагоприятной паводковой ситуацией по предписанию Роспотребнадзора "Краском" усилил контроль за качеством воды. Лаборатория до момента прекращения неблагоприятной ситуации с паводком будет проводить дополнительные анализы исходной воды из реки Енисей и воды питьевой системы водоснабжения города. Увеличена периодичность отбора проб, введены дополнительные показатели для контроля", - сообщили в компании.

В "Краскоме" подчеркнули, что водопроводная вода в Красноярске поднимается на поверхность из-под русловых озер, расположенных на островах, с глубины 20-25 м. Поэтому на ее качество не влияют сброс на ГЭС или обильные дожди. Критический уровень воды в Енисее для работы водозаборов составляет 650 см. По данным мэрии города, на 16:00 пятницы сброс Красноярской ГЭС составляет 7 тыс. кубометров в секунду, уровень воды в Енисее - 427,2 см.

В "Краскоме" добавили, что для защиты от возможного подтопления зданий трансформаторных подстанций и машинных отделений насосных станций на водозаборы завезены мешки с песком и мотопомпы, сформирован запас жидкого хлора. На водозабор острова Посадного, у которого начало размывать дамбу, ПАО "Россети Сибири" доставили мощный дизель-генератор. "По дамбе проходит дорога к объектам "Краском", поэтому важно успеть завезти все необходимые материалы до того, как она исчезнет под водой. В случае, если проезд по дамбе автотранспорта будет запрещен, дежурный персонал, обслуживающий это водозаборное сооружение, к месту работы будут доставлять катерами", - поясняется в пресс-службе.

В городе из-за паводка оказались подтоплены городские набережные на левом и правом берегу, в Октябрьском районе - придомовые территории и гаражи на улице Лесной, острова на реке, лодочные причалы в Советском районе.

Из-за увеличения водосбросов на Саяно-Шушенской и Красноярской ГЭС (делается для пропуска излишков воды во время паводка - прим. ТАСС) силы МЧС и муниципалитета переведены в режим повышенной готовности. До этого масштабные подтопления в Красноярске были в 2006 году, когда водосброс на ГЭС достигал 11 тыс. кубометров в секунду.