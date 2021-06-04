МТС создаст кластер искусственного интеллекта в Новосибирской области до конца 2021 года

НОВОСИБИРСК, 4 июня. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписало соглашение о сотрудничестве с "Центром искусственного интеллекта МТС", согласно которому в регионе до конца текущего года будет создан инновационный кластер технологий искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба компании.

"Ключевым направлением сотрудничества станет создание инновационного кластера технологий искусственного интеллекта для объединения ученых Новосибирского государственного университета и Сибирского отделения Российского отделения наук, специалистов "МТС ИИ", производителей ИТ-оборудования, изобретателей и предпринимательских команд. Совместная деятельность участников кластера предполагает фундаментальные исследования", - говорится в сообщении.

Кластер будет создан до конца 2021 года. В его рамках будут разрабатываться интерфейсы и системы управления умными городами, а также другие проекты в сфере искусственного интеллекта.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.