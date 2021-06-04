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Роспотребнадзор подтвердил заболевание сибирской язвой у жителя Тувы

Мужчина заразился при убое и разделывании крупного рогатого скота
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 4 июня. Заражение сибирской язвой подтверждено у 29-летнего жителя Тувы, мужчина занимался самолечением. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее врио главы республики Владислав Ховалыг сообщил, что у жителя села Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района подозревают сибирскую язву. В селе введен карантин.

"Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва информирует о подтвержденном диагнозе сибирской язвы у 29-летнего жителя села Бижиктиг-Хая <...>. Самолечение опасного заболевания чуть не привело к тяжелому исходу <...>. В настоящее время больной получает все необходимое лечение в инфекционной больнице", - сообщили в управлении.

Заражение мужчины произошло при убое и разделывании крупного рогатого скота. В рамках карантина запрещен въезд и выезд транспорта из села, проводится осмотр и обследование каждого жителя, вакцинация против сибирской язвы, ветеринарные мероприятия, дезинфекция в очаге, выявляется возможная поставка мясной продукции в пищеблоки. В очаге работают врачи-эпидемиологи.

Сибирская язва относится к особо опасным инфекционным заболеваниям. У человека заболевание проявляется преимущественно в виде карбункулов на коже, повышением температуры тела. Попадает в организм человека через поврежденные участки кожи, реже - через слизистые оболочки дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Источником инфекции являются дикие и домашние животные.

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РоссияТываХовалыг, Владислав Товарищтайович
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