Омск готов к проведению в 2022 году конкурса скрипачей им. Янкелевича

ОМСК, 4 июня. /ТАСС/. V Международный конкурс юных скрипачей имени советского музыканта, учителя Владимира Спивакова, Юрия Янкелевича пройдет в Омске в 2022 году. Как сообщил в пятницу журналистам Спиваков, Омск готов принять конкурс, который не состоялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

"Важно, что он [конкурс] будет. Скрипка (главный приз - прим. ТАСС) уже находится в Омске, смычок находится в Омске, так что все в этом смысле готово. Материальная часть конкурса готова", - сказал Спиваков перед заключительным концертом "Владимир Спиваков приглашает", который проходил в Омске.

Маэстро отметил, что планирует пригласить на конкурс победительницу предыдущего соревнования скрипачку из Испании Марию Дуэняс. "У нее сейчас так взлетела карьера, что ее трудно будет получить, - рассказал Спиваков. - Если получится ее вытащить сюда, вы просто изумитесь, как человек может взлететь за это время. Некоторые вещи она играет так, что я не знаю, кто может сыграть сегодня на таком уровне, с таким качеством, блеском и понимаем. Даю вам честное слово, я ей просто восхищаюсь".

Международный конкурс юных скрипачей, который носит имя заслуженного деятеля искусств РСФСР Юрия Янкелевича, был организован в 2009 году в Омске к 100-летию со дня рождения музыканта, детские годы которого прошли в этом сибирском городе. Состязание проводится для двух возрастных категорий: до 15 лет и от 15 до 25 лет включительно. В 2018 году в конкурсе приняли участие 32 скрипача из Китая, Казахстана, Японии, Южной Кореи, Германии, Испании, США и России.

Фестиваль "Владимир Спиваков приглашает" проходит ежегодно в Омской филармонии с 2012 года в рамках программы "Всероссийские филармонические сезоны". В рамках фестиваля Владимир Спиваков представляет жителям Омска звезд первой величины, находящихся на пике творческой формы, и талантливых молодых музыкантов.