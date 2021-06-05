Федеральную автодорогу "Вилюй" в Якутии перекрыли из-за дыма от лесных пожаров

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Власти ограничили движение по федеральной трассе "Вилюй" в Якутии из-за сильного дыма от лесных пожаров, сообщает в субботу пресс-служба правительства республики.

"Упрдор "Вилюй" сообщает, что в Нюрбинском районе в связи с ведением режима "Чрезвычайная ситуация" муниципального характера, возникшей вследствие лесных пожаров, а также высокой задымленностью <...> введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке км 718 - км 719 федеральной автодороги "Вилюй". В настоящее время дорожными службами и ГИБДД организовано дежурство дорожной техники", - говорится в сообщении.

Автомобилистов просят воздержаться от поездок по этому направлению.

Лесопожарные формирования тушат лесной пожар в 10 км. от села Мар Нюрбинского района. По данным властей, угрозы населенном пункту и объектам экономики нет. Всего в районе действует три лесных пожара на общей площади более 480 га. К тушению привлечена авиация МЧС России, дополнительно направлены 19 работников ГАУ "Якутлесресурс", ФБУ "Авиалесоохрана", работает вертолет Ми-8.

Федеральная автомобильная дорога А331 "Вилюй" продолжает строиться, она должна соединить Иркутскую область и Якутию. Предполагается, что маршрут трассы будет проходить из Тулуна Иркутской области через Братск, Усть-Кут, Мирный с конечной точкой в Якутске. Длина трассы составит до 3 тыс. км. В настоящее время функционируют несколько участков трассы.