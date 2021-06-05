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Власти Забайкалья оценили нанесенный жилым домам ущерб от паводка в 7,5 млн рублей

В основном от воды пострадали пять районов: Шелопугинский, Сретенский, Чернышевский, Газимуро-Заводский, Могочинский, рассказал вице-премьер правительства региона Андрей Гурулев

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Объем компенсационных выплат владельцам жилых домов, пострадавших от паводка в Забайкальском крае, составит 7,5 млн. рублей, сообщил в субботу в своем Telegram-канале вице-премьер правительства региона Андрей Гурулев.

Сильные дожди 2 июня привели к подтоплению домов и разрушению нескольких мостов в Забайкалье.

"Сегодня прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Основная тема - последствия паводка. Министр социальной защиты Евгений Казаченко предварительно оценил ущерб по жилым домам. На выплаты нам необходимо порядка 7,5 млн рублей. Сегодня-завтра окончательно досчитают и в начале следующей недели уже начнем доводить средства до пострадавших", - написал зампред.

Он отметил, что в основном от воды пострадали пять районов: Шелопугинский, Сретенский, Чернышевский, Газимуро-Заводский, Могочинский. МЧС в ближайшие двое суток прогнозирует благоприятную погоду без осадков и стабилизацию ситуации. В ближайшее время начнутся работы по восстановлению четырех снесенных деревянных мостов в Зудыре, Ульякане, Урюме и Деревцово.

"Всего подтопление объектов дорожно-транспортной инфраструктуры было зафиксировано на территории 11 муниципальных районов, пострадало 35 участков дорог регионального и межмуниципального значения. На вчера проезд обеспечен на девяти участках", - написал Гурулев.

По данным правительства края на 4 июня, подтоплен 21 жилой дом, где живет 61 человек, а также 156 приусадебных участков.

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