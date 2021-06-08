В Томске заработала первая за Уралом лаборатория транспортной безопасности

ТОМСК, 8 июня. /ТАСС/. Лаборатория Томского государственного университета (ТГУ) первая за Уралом получила право проводить сертификационные испытания оборудования для досмотра на транспортных объектах - вокзалах и аэропортах. В ходе испытаний сотрудники лаборатории смогут устанавливать, насколько достоверно досмотровая техника определяет запрещенные предметы и следы опасных веществ, чтобы улучшить транспортную безопасность, сообщили ТАСС в пресс-службе ТГУ во вторник.

"Лаборатория технических систем и средств досмотра ТГУ будет проводить испытания оборудования для досмотра в аэропортах, на вокзалах и других транспортных объектах. На сегодняшний день в России создано и аккредитовано всего пять таких лабораторий. Четыре из них расположены в Центральном федеральном округе, а пятая - томская - является единственной за Уралом с правом проводить испытания", - сказали в пресс-службе.

В университете отметили, что лаборатория является единственным в Сибири центром транспортной безопасности. В пресс-службе добавили, что в ближайшие годы в России планируется создание сети из 15 испытательных лабораторий для решения задач по сертификационным испытаниям. Курирующим ведомством в отношении обязательной сертификации систем и средств досмотра и интеллектуального видеонаблюдения определена Федеральная служба безопасности РФ, а именно - Центр специальной техники ФСБ РФ.

"Сертификационные испытания, которые будет проводить наша лаборатория, касаются рентгеновских интроскопов, в которых проходит досмотр багажа и ручной клади, рамочных металлоискателей для поиска запрещенных к проносу металлических предметов и химических анализаторов для установления контакта человека с химическими реактивами, из которых можно создать взрывное устройство. Досмотровая техника должна достоверно и однозначно определять запрещенные предметы и следы опасных веществ для ограничения доступа людей, совершающих попытку проноса данных материалов, их задерживают для дальнейшего разбирательства", - приводит пресс-служба слова начальника лаборатории Ивана Лапина.

Он пояснил, что проверка устройств будет вестись согласно разработанной методике - с использованием специализированных материалов, которые имитируют запрещенные к провозу предметы. Например, для проверки металлоискателей применяется макет пистолета Макарова, а в качестве "нарушителя" выступает манекен в камуфляжном костюме. Если "рамка" обнаруживает запрещенный предмет, выдается заключение, что оборудование выполняет свои функции и пригодно для работы. Аналогичные проверки с использованием других материалов будут проводиться и для прочих систем досмотра на транспортных объектах.

О вузе

ТГУ был основан в 1878 году как Императорский Томский университет и стал первым высшим учебным заведением в азиатской части России. В настоящее время это классический университет исследовательского типа, центр науки, образования и инноваций. В структуре университета 20 факультетов и учебных институтов, три НИИ и 38 центров довузовской подготовки, в вузе обучаются более 16 тыс. студентов.