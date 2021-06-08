Британскую гранату времен Гражданской войны нашли и обезвредили в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 8 июня. /ТАСС/. Саперы Росгвардии в городе Тайга Кемеровской области уничтожили гранату времен Гражданской войны. Боеприпас на улице обнаружил велосипедист и сообщил о подозрительном предмете в правоохранительные органы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

"К месту происшествия прибыли специалисты инженерно-технического отделения ОМОН. Боеприпас представлял угрозу, поэтому саперы уничтожили его на безопасном участке с помощью накладного заряда", - говорится в сообщении.

Уточняется, что граната была найдена на территории заброшенного завода. Как снаряд мог там оказаться, предстоит выяснить. Несмотря на сильные следы коррозии, саперы Росгвардии установили, что находкой является британская ручная осколочная граната Миллса времен Гражданской войны.