Новосибирские власти расширили список медработников, получающих выплаты за переезд в село

НОВОСИБИРСК, 10 июня. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где остро стоит проблема нехватки медиков в сельской местности, добавили в список медработников, которые смогут получить компенсацию за переезд в село, акушерок и медсестер фельдшерско-акушерских пунктов. При переезде они смогут получить от 500 до 750 тыс. рублей единовременно, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

Ранее в Новосибирской области отмечалась сильная нехватка медиков в сельских территориях. В 2019 году потребность во врачах достигала тысячи человек, в медсестрах -1,3 тыс.

"Список дополнен акушерками и медицинскими сестрами фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Для фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, установлена выплата в 0,5 млн рублей, для врачей - 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в случае, если населенные пункты, в которые приезжают медики, расположены на удаленных и труднодоступных территориях, единовременные компенсационные выплаты увеличиваются до 1,5 млн рублей для врачей и до 750 тыс. рублей - для фельдшеров, акушерок и медицинских сестер. В 2020 году благодаря программе компенсационных выплат в сельские медучреждения Новосибирской области привлекли на работу 58 врачей и 19 фельдшеров.