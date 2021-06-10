Центр повышения профмастерства педагогов создадут в Кузбассе с нового учебного года

КЕМЕРОВО, 10 июня. /ТАСС/. Специализированный центр непрерывного повышения квалификации учителей, где для педагогов будут разрабатывать индивидуальные планы профессионального развития, начнет работу в Кузбассе в сентябре. До конца текущего года более 5 тыс. работников образования региона бесплатно получат его поддержку, сообщила ТАСС в четверг на полях международной конференции по новым технологиям в образовании EdCrunch Kuzbass ректор Кузбасского института повышения квалификации и переподготовки работников образования Ольга Красношлыкова.

"Концепция центра ориентирована на непрерывное профессиональное развитие для устранения профессиональных дефицитов педагогов. Это могут быть предметные дефициты, когда учитель не может объяснить какую-то тему, это могут быть методические проблемы - сложно ориентируется в подборе форм и методов обучения разных детей, могут возникать проблемы в коммуникации с коллегами, родителями, в организации воспитательной работы. На первый год мы планируем охватить 5% от общего числа работающих педагогов - это более 5 тыс. человек, им будет оказана помощь в построении индивидуальных образовательных маршрутов", - сказала Красношлыкова.

По данным за 2020 год, в учреждениях общего, дополнительного и профессионального образования Кузбасса работают почти 42 тыс. педагогов. Ежегодно около 9% из них должны проходить повышение квалификации, по правилам оно проводится раз в три года. По словам собеседницы агентства, многие педагоги ограничиваются только этим обучением. Центр повышения профмастерства предложит новый подход к развитию профессиональных компетенций учителей. За каждым педагогом будет закреплен ментор, который поможет выявить ключевые трудности в работе и разработать план их преодоления. Для этого учителям будут предложены на регулярной основе различные образовательные курсы, а также неформальные формы обучения.

Международная конференция по новым технологиям в образовании EdCrunch Kuzbass проходит в Кемерове 9-10 июня. На тематических площадках обсуждаются вопросы современного дошкольного, школьного и профессионального образования, а также профессиональной переподготовки педагогических работников. В числе спикеров конференции представители органов власти, некоммерческих организаций, эксперты в сфере образования, педагоги и блогеры.