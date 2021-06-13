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Из-за пожара из дома в Новосибирске эвакуировали 11 человек

Двое из них находятся в тяжелом состоянии

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Одиннадцать человек эвакуированы из-за пожара в трехэтажном доме в Железнодорожном районе Новосибирска, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пожар возник в 21:56 местного времени (17:56 мск). "Пять человек было спасено при помощи звеньев газодымозащитной службы, шесть человек при помощи автолестницы и трехколенных лестниц. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, им оказывалась первая доврачебная помощь", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел в подъезде на площади 20 кв. м. В 22:22 по местному времени (18:22 мск) открытое горение ликвидировано. Для установления причин происшествия будут привлечены дознаватели МЧС России. На месте работают сотрудники скорой медицинской помощи.

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