Активисты Юнармии нарисовали новое граффити в честь ветерана в Красноярске

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Активисты Юнармии в рамках проекта "Граффити Победы" создали на стене одной из красноярских школ изображение ветерана-десантника и одного из современных молодых героев города. Об это в воскресенье сообщили в пресс-службе движения.

"Новое граффити от юнармейцев посвящено фронтовику Георгию Ивкину, который был официально признан самым пожилым десантником страны", - говорится в сообщении.

По словам организаторов, композиция состоят из двух частей. На одной изображен фронтовик, связанный с городом, на другой - юнармеец, который является примером для своих сверстников. "В Красноярске им стал уроженец Ужура, обладатель медали "Юнармейская доблесть" и премии "Горячее сердце" Александр Меркулов", - уточнили в пресс-службе.

"Наша акция - это дань уважения и благодарности героям, которые жертвовали собой ради счастливого будущего потомков. В то же время через современное искусство мы приобщаем молодежь к истории и даем возможность подросткам проявить свои творческие способности", - приводятся в сообщении слова первого заместителя начальника Главного штаба "Юнармии" Дарьи Борисовой.

Более 20 городов присоединились к юнармейской акции "Граффити Победы", посвященной проекту Минобороны "Дорога памяти". В Красноярске рисунок появился на улице Судостроительная, 105, на стене школы № 45. Над масштабным арт-объектом юнармейцы трудились в течение двух дней в связке с профессиональными уличными художниками.

Георгий Ивкин родился в мае 1925 года в Красноярске. Был призван в армию в начале 1943 года, попал в 15-ю воздушно-десантную бригаду. Ранен в начале апреля 1945 года во время Венской наступательной операции. После войны окончил машиностроительный техникум, почти 60 лет работал в энергетике. В 2018 году имя Георгия Ивкина внесли в Книгу рекордов России как самого старшего ветерана Воздушно-десантных войск России. Жил в Красноярске. Георгий Ивкин умер 11 ноября 2020 года в возрасте 95 лет.