В Иркутской области из-за ухудшения эпидситуации ограничили проведение гастролей

ИРКУТСК, 16 июня. /ТАСС/. Власти Иркутской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации ограничили проведение гастрольных концертов и выезды местных артистов. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального правительства.

"С 16 июня в Иркутской области ограничивается проведение гастрольных или выездных концертов. Остальные концерты могут проводиться в концертных залах при условии наполняемости на 50% от установленного количества зрителей", - говорится в сообщении.

Запланированные концерты, которые из-за новых ограничений не смогут состояться, не отменяются, а переносятся на более поздний срок.

На прошлой неделе в регионе развернули дополнительно 1 300 ковидных коек. Всего на сегодня развернуто 2,7 тыс. коек, из них заняты почти 2,4 тыс.

По данным регионального оперштаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в Иркутской области на 16 июня подтверждено 71 800 случаев заражения. За время пандемии в регионе выздоровели 69 599 пациентов, умер 2 671. По состоянию на 15 июня вакцинирован 301 321 житель Иркутской области.