Движение машин по объездному пути запустили на месте обрушения моста в Забайкалье

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Движение автомобилей по объездному пути запустили на месте обрушения моста через реку Большой Жиндокон в Забайкалье, которое произошло из-за подъема уровня воды, сообщила в среду пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

"Рядом с аварийной конструкцией специалисты сделали временный мост на металлической платформе с деревянным настилом, отсыпали объезд. При проезде участка водителям необходимо ориентироваться на дорожные знаки "Преимущество встречного движения" и "Преимущество перед встречным движением", кроме того, действует ограничение скорости", - процитировала пресс-служба исполняющего обязанности главы регионального Минстроя Сергея Кривощекова.

Движение автомобилей на 76 километре региональной дороги Малоархангельск - Урлук было ограничено с 9 июня, без автомобильного сообщения осталось около 3 тыс. человек.