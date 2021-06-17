В Сибири более 140 тыс. человек посетили поезд "Мы - армия страны! Мы - армия народа!"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Более 140 тыс. человек посетили патриотический поезд акции "Мы - армия страны! Мы - армия народа!", который двигался по городам Сибири и в четверг прибыл в Новосибирск. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Более 140 тыс. человек посетили тематический поезд акции "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" во время его движения по городам Сибири. Железнодорожный состав совершил девять остановок: в Омске, Барнауле, Новокузнецке, Абакане, Братске, Иркутске, Красноярске, Томске и Новосибирске", - говорится в сообщении.

В состав поезда входит 17 вагонов, среди них тематические вагоны: "Дорога памяти", в котором размещены терминалы для просмотра и размещения сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, вагон "Современная армия", где можно увидеть новейшие достижения современной армии от всех видов войск, интерактивные экспозиции, выставки органов военного управления. В вагоне "Молодежь - авангард поколений" представлена экспозиция, показывающая место и роль молодежи в повседневной жизни ВС РФ, также в нем размещен кинозал, комплекс интерактивных тренажеров и викторин. Вагон "Победа над невидимым врагом" посвящен подвигам военных медиков в борьбе с коронавирусом.

Также посетители увидели образцы новейшей техники, которые располагались на трех платформах состава, - танк Т-90, гаубицу 2С35 "Коалиция-СВ", бронеавтомобиль "Тайфун-К".

Следующие остановки тематический железнодорожный эшелон совершит в городах Урала и Поволжья. Старт военно-патриотической акции был дан 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Всего за время движения железнодорожный состав сделает остановку в 51 городе. Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке "Патриот".