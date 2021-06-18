Около 300 жилищных сертификатов выдадут сиротам в Алтайском крае в течение двух лет

БАРНАУЛ, 18 июня. /ТАСС/. Около 300 жилищных сертификатов предоставят в 2021-2022 годах сиротам Алтайского края, нуждающимся в получении жилья, сообщила журналистам в пятницу председатель комитета по социальной политике краевого Законодательного собрания Татьяна Ильюченко.

В феврале в Алтайском крае, где в очереди на получение жилья стоят уже более 6 тыс. сирот, приняли закон, который позволяет применять механизм жилищных сертификатов. На эти цели будут направлять средства регионального бюджета.

"Мы ввели практику жилищных сертификатов, что поможет более оперативно решать вопросы обеспечения жильем детей-сирот. На 2021-2022 годы предполагается выделение порядка трехсот сертификатов. Если потребность будет больше, то будем рассматривать варианты увеличения бюджета на эти цели. Стоимость одного сертификата - 1 млн 325 тыс. рублей", - сказала Ильюченко.

По ее словам, механизм жилищных сертификатов даст сиротам возможность приобрести более комфортное и просторное жилье, так как предполагает возможность совместного использования средств материнского капитала, кредитных ресурсов.

"К сожалению, в крае есть территории, где нет жилья, которое соответствует необходимым параметрам для такой категории граждан. У нас есть ребята, которые уже имеют средства маткапитала и могут также воспользоваться кредитами, чтобы с помощью сертификата купить квартиру большей площади, чем 33 кв. м, как им положено, сертификат как раз дает такую возможность. В настоящее время у нас более 6 тыс. детей-сирот стоят в очереди на получение жилья, и она постоянно растет, должна быть федеральная программа для решения этой задачи, так как все субъекты испытывают проблемы", - сказала Ильюченко.

Проблема с жильем для детей-сирот на Алтае

В феврале 2021 года во время рабочего визита в Алтайский край заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин вынес предостережение министру строительства и ЖКХ региона Ивану Гилеву Гилеву в связи с тем, что краю на приобретение жилья для детей-сирот было выделено в 2020 году 1 млрд 211 млн рублей, однако в регионе были приобретены только 222 квартиры вместо 757. Гилев объяснял, что дополнительно выделенные из федерального бюджета средства на эти цели, а именно 700 млн рублей, регион получил 25 сентября и не смог их освоить из-за возросшего спроса на жилье в крае за три месяца до окончания года. В результате Алтайский край вернул в федеральный бюджет не освоенные в 2020 году средства - 561 млн рублей.

Позднее Следственный комитет РФ включил Алтайский край в числе регионов с худшими показателями освоения бюджетных средств и обеспечения сирот жильем в 2020 году: в регионе не смогли освоить более 68% выделенных денежных средств, а уровень обеспеченности сирот жильем составил 5%.