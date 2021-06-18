В Приангарье работодателей обязали перевести на дистант пожилых сотрудников и беременных

ИРКУТСК, 18 июня. /ТАСС/. Власти Иркутской области в связи с ухудшением эпидситуации обязали работодателей региона перевести на дистанционный режим работы беременных и сотрудников старше 65 лет. Соответствующий документ подписал губернатор Игорь Кобзев, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписано обеспечить дистанционный режим работы работников 65 лет и старше, беременных женщин или предоставить им отпуска", - говорится в сообщении.

Также в регионе запретили проводить спортивные мероприятия. Исключение сделано для соревнований федерального уровня, но они должны проходить без зрителей. Государственным и муниципальным органам власти и организациям рекомендовано ограничить личный прием граждан, а выпускникам школ - подавать заявления о поступлении в высшие и средние учебные заведения в электронной форме.

Власти также рекомендовали Иркутскому медицинскому университету направить не менее 800 ординаторов и студентов в больницы региона для оказания помощи пациентам с коронавирусом.

По данным регионального оперштаба, на 18 июня в Иркутской области подтверждено 72 049 случаев заражения, прирост за последние сутки составил 126 человек, с начала июня ежедневно наблюдается рост этого показателя. За время пандемии в Приангарье выздоровели 69 773 пациент, умерли 2 686.

В регионе действует обязательный масочный режим. Ранее из-за ухудшения эпидситуации в регионе отменили массовые мероприятия, в том числе концерты, допустимую наполняемость залов театров, кинотеатров и цирков снизили с 75% до 50%.