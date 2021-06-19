В Приангарье до 50% снизили заполняемость площадок на мероприятиях на открытом воздухе

ИРКУТСК, 19 июня. /ТАСС/. Заполняемость на площадках на мероприятиях на открытом воздухе снизили до 50% в Иркутской области, изменения внесены в указ губернатора региона Игоря Кобзева о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавируса, сообщает пресс-служба правительства региона в субботу.

По последним данным, за сутки COVID-19 подтвержден еще у 135 человек. Всего с начала пандемии в регионе заболели 72 тыс. 184 жителя.

"Допускается проводить мероприятия в области отдыха и развлечений на открытом воздухе, при условии нахождения посетителей аттракционов, игр, шоу, тематических выставок в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и заполнения площадок не более 50% от установленной нормы", - говорится в сообщении.

Также изменения в указ вводят ограничение проведения плановой госпитализации, профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. По-прежнему приостановлена деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги отдыха и развлечений в закрытых помещениях.

В пресс-службе правительства Иркутской области ТАСС уточнили, что изменения вступили с момента их опубликования - с 19 июня.

Ограничительные меры

Накануне в связи с ухудшением эпидситуации власти региона обязали работодателей перевести на дистанционный режим работы беременных и сотрудников старше 65 лет. Также в регионе запретили проводить спортивные мероприятия. Исключение сделано для соревнований федерального уровня, но они должны проходить без зрителей.

Ранее из-за ухудшения эпидситуации в регионе отменили массовые мероприятия, в том числе концерты, допустимую наполняемость залов театров, кинотеатров и цирков снизили с 75% до 50%.